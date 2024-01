Giertych z apelem ws. Lotosu. Błyskawiczna reakcja Orlenu

dran 1 godz. temu zgłoś do moderacji 17 3 Odpowiedz

oczywiście, że Arabowie kupili część Lotosu po zaniżonej cenie. Nie ma w tym nic odkrywczego jak i to, że Arabowie mają ropę, której potrzebowaliśmy po nałożeniu sankcji na Rosję. Ot, proste. Jakbym ja był z Aramco i przyjechał do Polandii, to zaproponowałbym wam zakup części Lotosu za symboliczną złotówkę w zamian za gwarancję dostaw surowca do rafinerii. To jest biznes i giertych to wie. Pytanie na zlecenie czyje działa?