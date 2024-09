Gigant zwolni nawet 1800 osób. "To są ludzie, samotne matki z dziećmi"

Money.pl jako pierwszy informował, że Beko Europe w Polsce planuje znaczące zwolnienia . Redukcja ma dotyczyć zakładów we Wrocławiu i w Łodzi. W stolicy Dolnego Śląska z pracą ma pożegnać się ok. 700 osób, natomiast w Łódzkiem 1,1 tys. Zwolnienia grupowe mają ruszyć od początku 2025 r.

"Zamknięcie strefy produkcyjnej w Łodzi oraz zmiany we Wrocławiu (dotyczące pracowników produkcji oraz pracowników biurowych) mogą dotknąć około 1800 stanowisk. Produkcja w tych zakładach ma zostać zakończona do końca kwietnia 2025 roku" - informuje w oficjalnym komunikacie Beko Europe.

Zwolnienia w Beko

To nie podoba się zdesperowanym pracownikom. - To są ludzie, samotne matki z dziećmi. To są ludzie, którzy pracują po 20 parę lat. Dla niektórych to jest całe życie, które tutaj spędzili. Ludzie są przerażeni, smutni, rozgoryczeni. Gdzie teraz taki człowiek po 20 latach, podczas których spędził całe swoje życie tutaj, ma znaleźć pracę? - zastanawia się w rozmowie z Radiem Łódź pani Paulina, która pracuje w łódzkim zakładzie od 8 lat.