Nieoficjalnie: Gigant zwalnia. Tylko we Wrocławiu pracę ma stracić 600 osób

Beko Europe w kwietniu połączyło się z firmą Whirlpool w Europie . Na koniec ubiegłego roku firma zatrudniała około 20 tys. pracowników. W Polsce to największy producent AGD, dla którego w trzech zakładach produkcyjnych pracuje około 6 tys. osób.

Gigant szykuje zwolnienia

Z informacji, do których dotarł portal money.pl wynika, że Beko Europe w Polsce planuje znaczące zwolnienia . Oficjalnie decyzja ma być zakomunikowana w najbliższym czasie. Redukcja ma dotyczyć zakładów we Wrocławiu i w Łodzi. W stolicy Dolnego Śląska pracę ma stracić 600 osób.

Duże koncerny redukują zatrudnienie

W kwietniu i w maju w 85 zakładach zapowiedziano przeprowadzenie zwolnień grupowych. Pracę straci 4275 osób - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast od stycznia do maja 175 firm w całym kraju złożyło wnioski dotyczące zwolnienia ponad 16 tys. pracowników. I tak pisaliśmy np., że Levi Strauss po 30 latach działalności zamyka fabrykę w Płocku. Do końca listopada fabryka zostanie zlikwidowana. Oznacza to, że zwolnionych zostanie 650 osób, czyli cała załoga, składająca się w większości z kobiet.