Głosowanie w brytyjskim Parlamencie. Dyskusja o kolejnych wariantach brexitu

Zwolennicy zorganizowania ponownego referendum wierzą jednak, że czas przemawia na ich korzyść. 29 marca Wielka Brytania miała przecież wziąć definitywny rozwód z UE, a tak się nie stało. W tej sytuacji scenariusze, które wydawały się nierealne jeszcze do niedawna, stają się całkiem prawdopodobne.

Obejrzyj: Brexit . "To jest trochę mit, że Brytyjczycy żałują swojej decyzji"

Ostatnio największą popularnością cieszyły się drugie referendum i zmiękczenie brexitu - pomysł unii celnej ze Wspólnotą. To drugie rozwiązanie ma szanse uzyskać zgodę większości posłów. Dzisiejsze głosowanie nie jest wiążące prawnie, ale jeśli większość opowie się za nim, premier Theresie May nie łatwo będzie zignorować jego wynik. Jej rząd i tak stracił już szacunek większości Brytyjczyków za to, że nie potrafił wynegocjować korzystnych warunków brexitu. A tak naprawdę – nie wynegocjował żadnych.