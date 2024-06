Gospodarka paradoksów. Duży bank przyjrzał się danym z Polski i ze świata

Anton 15 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Czyli wzrost gospodarczy ma być wynikiem stagnacji wynagrodzeń a nie podwyższenia waloru produkcji poprzez inwestycje w środki produkcji. Inflacja ma maleć ale równoczesnie niezbędne będą oszczędności w finansach publicznych. Czyli faktycznie zmniejszenie różnego rodzaju osłon cenowych (gaz, prąd) co spowoduje wzrost cen. Macie ludzie więcej wydawać. Ale wynagrodzenia "na dole" będziemy ciąć. Ktoś ma schizo? No i najważniejsze. NBP ma obniżać bardziej odważnie stopy procentowe bo wtedy ludziska będa miały większą zdolnośc (chwilowo) kredytową, będa brać kredyty i my bank będziemy więcej zarabiać.