Gotowy PIT-37 i PIT-38 od fiskusa, koniec z deklaracjami. Rewolucja podatkowa już zaraz

Już od 15 lutego rusza platforma "Twój e-PIT", na której pojawią się wypełnione zeznania podatkowe. Ministerstwo Finansów właśnie odkrywa karty i pokazuje, jak wygląda system logowania. Dokumenty pojawią się w terminie, serwery są gotowe - zapewnia Paweł Jurek, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów.

O co chodzi? W 2019 roku fiskus po raz pierwszy w całości przygotuje dla podatników i udostępni w wersji elektronicznej PIT-37 i PIT-38. Kto musi wypełniać taką deklarację? Osoby zarabiające na podstawie umów o pracę, zlecenie, dzieło lub czerpiące zyski z przychodów kapitałowych.

Gotowe, czyli w pełni wypełnione, zeznania podatkowe trafią do Portalu Podatkowego (będzie dostępny pod adresem podatki.gov.pl). W tej chwili rozliczeń tam nie ma, choć strona działa. Jeżeli kiedykolwiek fiskus otrzymał adres e-mail podatnika, to już w piątek wyśle mu informację o czekających papierach.

Dla blisko 25 milionów Polaków oznacza to jedno: nie muszą składać żadnego wniosku w sprawie rocznego rozliczenia. Urzędnicy automatycznie stworzą PIT, sami go wypełnią, nie trzeba się po to zgłaszać. Warto jednak sprawdzić deklarację i upewnić się, czy wszystkie dane są poprawne.

W wypełnionej deklaracji znajdą się informacje o pracodawcy, dane z ubiegłorocznych zeznań podatkowych (takie jak np. numer rachunku bankowego, ulga na dzieci czy informacje o przekazanych środkach na organizację pożytku publicznego). W serwisie dane te będzie można uaktualnić i zdecydować na przykład o zmianie organizacji, która otrzyma 1 proc. Co istotne, gotowe deklaracje czekają na wszystkich, nie ma znaczenia, ile źródeł dochodu mamy (jednego lub wielu pracodawców).

Jak dostać się do serwisu podatkowego? Potrzebne będą dane do uwierzytelnienia: PESEL, kwota przychodu z deklaracji za 2017 rok oraz kwota przychodu z informacji od pracodawcy (PIT-11) za 2018 rok. Można również użyć profilu zaufanego (znanego m.in. z dostępu do serwisu ePUAP).

Co dalej? Każdy ma w zasadzie cztery możliwości. Pierwsza to zaakceptowanie przygotowanego zeznania. I to kończy proces rozliczenia. Druga to zmiana poszczególnych elementów:

Zmiana sposobu rozliczenia np. na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci Zmiana lub wskazanie organizacji pożytku publicznego, która dostanie 1 proc. podatku Zmiana danych w przypadku ulgi na dzieci lub wskazanie dzieci, na które obowiązuje ulga podatkowa Dodanie innych danych – odliczenie darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatków na cele rehabilitacyjne.

Inna możliwość to odrzucenie PIT przygotowanego przez urzędników i samodzielne rozliczenie. W takim wypadku e-PIT nie będzie brany pod uwagę, urzędnicy będą czekać na nowy dokument. Może być wysłany przez popularną aplikację e-Deklaracje lub przedstawiony w urzędzie w formie papierowej.

Jest również czwarta opcja, czyli… brak żadnej reakcji. Podatnik może po prostu nie robić nic. W takim układzie 30 kwietnia rozliczenie przygotowane przez fiskusa zostanie uznane za złożone, chyba że wcześniej podatnik rozliczy się sam. Ministerstwo Finansów zachęca jednak do logowania się do usługi i sprawdzenia swoich danych np. kwoty podatku do zapłaty czy nadpłaty.

Wypełnienie deklaracji drogą elektroniczną jest jednak nie tylko wygodniejsze, ale bardziej opłacalne. Ci, którzy wyślą PIT w ten sposób, mogą liczyć na szybszy zwrot nadpłaconego podatku (o ile taki w ich wypadku występuje). Domyślny termin to 3 miesiące, w przypadku deklaracji elektronicznej to zaledwie 45 dni.

Usługa umożliwi wspólne rozliczenie małżonków. Trzeba jednak pamiętać, że zeznanie będzie wypełnione dla każdego podatnika indywidualnie, nawet jeśli w roku poprzednim małżonkowie rozliczali się wspólnie. W efekcie sposób rozliczenia będzie trzeba zmienić na wspólny z małżonkiem już po zalogowaniu się.

W ramach usługi e-PIT nie będą udostępniane zeznania dla osób małoletnich.

Co trzeba jeszcze wiedzieć? Korzystanie z e-PIT nie jest obowiązkowe. Cały czas można wybrać inną formę złożenia deklaracji podatkowej. Może to być papier, może to być deklaracja elektroniczna.

Co w przypadku, gdy z deklaracji wyjdzie dopłata podatku? Urząd skarbowy w terminie do 31 maja powiadomi podatnika o konieczności dopłaty. Od momentu otrzymania tej informacji podatnik będzie miał 7 dni na zapłatę. Po tej dacie naliczane będą odsetki.

