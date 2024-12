Gruzja w kryzysie konstytucyjnym. Były piłkarz prezydentem, gospodarka uzależniona od Rosji

W sobotnim głosowaniu za kandydaturą Mikheila Kavelashviliego opowiedziało się 224 z 225 obecnych elektorów. Kandydat startował jako jedyny, ponieważ opozycja zbojkotowała wybory, uznając je za nielegalne . Protestujący zebrali się przed parlamentem, niektórzy grali w piłkę nożną i pokazywali czerwone kartki - w nawiązaniu do piłkarskiej przeszłości nowego prezydenta.

Kryzys konstytucyjny narasta

Gruzini protestują nieprzerwanie od 16 dni, po tym jak rząd ogłosił zamrożenie rozmów akcesyjnych z Unią Europejską do 2028 roku . Policja użyła gazu łzawiącego i armatki wodnej przeciwko demonstrantom. Według organizacji Social Justice Centre zatrzymano ponad 400 osób.

Gospodarka pod presją

Według Carnegie Europe, pomimo umowy o wolnym handlu z UE, udział eksportu Gruzji do Unii spadł z 22 proc. w 2014 roku do 12 proc. w 2023 roku. Główną przeszkodą są wysokie koszty dostosowania się do unijnych standardów sanitarnych i technicznych barier w handlu. Równocześnie rośnie wymiana handlowa z krajami Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, w tym z Rosją.