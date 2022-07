H&M wychodzi z Rosji. Tyle będzie kosztować porzucenie Putina

Szwedzka sieć sklepów odzieżowych H&M poinformowała w poniedziałek, 18 lipca, że podjęła decyzję o zakończeniu działalności w Rosji. Jest to konsekwencja zawieszenia działalności, po rozpoczęciu przez Rosję wojny w Ukrainie.

H&M decyzja o odejściu będzie sporo kosztować

H&M działał w Rosji od 2009 roku i zatrudniał do tej pory w sumie 6000 pracowników. Sieć odzieżowa ma zamiar otworzyć swoje sklepy ponownie, ale tylko na chwilę, aby wysprzedać zapasy ubrań.

Pomimo wstrzymania sprzedaży w Rosji, w Ukrainie i Białorusi, sprzedaż H&M wzrosła o 17 proc. do 54,5 mld od marca do maja w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej, podczas gdy zysk netto wzrósł o 33 proc. do 3,7 mld.