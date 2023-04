Henryk Kowalczyk stracił posadę ministra, ale już dostał nowe stanowisko

Piotr Müller w czwartek w rozmowie z Radiem Plus zapytany o dymisję ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka wskazał, że jego miejsce ma objąć poseł PiS , dotychczasowy szef sejmowej komisji rolnictwa Robert Telus.

Henryk Kowalczyk z nowym stanowiskiem

Pytany o przyszłość Kowalczyk w rządzie wskazał, że " to jest doświadczony polityk, który był wcześniej szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów ".

- Akurat ta dynamika polityczna, która wywiązała się w obszarze rolnictwa, spowodowała, że pan premier Kowalczyk zrezygnował z funkcji ministra. Ale to nie oznacza, że nie ma kompetencji. Są pewne konsekwencje polityczne takiej decyzji. Pan wicepremier Kowalczyk zostanie teraz szefem Komitetu Ekonomicznego, tę funkcję pełnił do tej pory wicepremier Jacek Sasin, a wicepremier Kowalczyk był wiceszefem - dodał rzecznik rządu. Jak podkreślił, Kowalczyk zachowa stanowisko wicepremiera.

Müller został również zapytany o kolejne kroki w sprawie gwałtownego napływu zboża z Ukrainy do Polski. "

- Wczoraj były wstępne uzgodnienia, one będą w najbliższych dniach operacjonalizowane. Po stronie ukraińskiej będzie jasność, kto ma prawo eksportu na zewnątrz - żeby była jasno, kto po stronie Ukrainy odpowiada za eksport, kto może importować po stronie Polski, w ramach umów. To mogłoby spowodować, że będzie jasność podmiotów, które eksportują i miejsca, do którego zboże jest eksportowane" - powiedział