Idą duże zmiany w spadkach. Oświadczenie ostatniej woli nagrasz kamerą

Testament ustny, ale na kamerze. Będą zmiany

Propozycje zawarte w nowelizacji mają ucywilizować m.in. kwestię testamentów ustnych. "Zmiana ta powinna przyczynić się do ograniczenia podejmowanych prób fałszowania testamentów ustnych " – zapowiada resort sprawiedliwości.

Co jednak istotniejsze, tego rodzaju testament będzie można utrwalić na kamerze. W projekcie zapisano bowiem przepisy "regulujące nowy sposób sporządzenia testamentu ustnego – testament ustny audiowizualny". Będzie on utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk na trwałym nośniku informacji, umożliwiającym ich odtworzenie.

Zmiany w uchylaniu spadków

W propozycji nowego prawa znajdzie się też możliwość uchylenia z urzędu przez sąd ponownego postanowienia spadkowego w odniesieniu do tego samego spadku . W sprawie interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek , do którego wpływa wiele skarg dotyczących postępowań spadkowych w sądach.

Sytuacje te wynikają z błędów sądów. Przykład? Sąd na wniosek jednego spadkobiercy sąd orzeka w sprawie spadku, a następnie – po kilku latach – często ten sam sąd ponownie orzeka w rozstrzygniętej już sprawie na wniosek innego ze spadkobierców. Powoduje to niejednoznaczność co do spadku i praw spadkobierców.