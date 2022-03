IEA ostrzega przed szokiem podażowym. Sankcje uderzają w rosyjską ropę

Kolejne sankcje mogą uderzyć mocniej w rosyjski handel ropą

IEA zastrzega, że o ile ocenia obecnie potencjalny spadek eksportu o 3 mln baryłek dziennie, to spadek ten może być głębszy w przypadku rozszerzania sankcji i wzrostu niechęci rynku do rosyjskiego surowca .

O ile kontrakty terminowe i transakcje, zawarte z rosyjskimi firmami przed agresją na Ukrainę są realizowane, to nowych prawie nie ma. Ropa Urals oferowana jest z rekordowymi rabatami, ale jak dotąd cieszy się niewielkim zainteresowaniem.

Kiedy popłynie ropa z Iranu?

IAM wskazuje, że niektórzy klienci z Azji co prawda skusili się na tańszą rosyjską ropę, ale większość zakupów robią na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej i w Afryce.

Zdaniem IAM szok podażowy jest możliwy, ponieważ gwałtowny spadek dostaw z Rosji trudno będzie zastąpić. Wskazuje, że kartel OPEC Plus uzgodnił 2 marca, iż utrzyma wcześniej planowany wzrost produkcji o 400 tys. baryłek dziennie .

Perspektywa jakichkolwiek dodatkowych dostaw z Iranu to kwestia kilku najbliższych miesięcy. W ocenie IEA w przypadku osiągnięcia porozumienia nuklearnego z tym krajem jego eksport mógłby w ciągu sześciu miesięcy wzrosnąć do ok. 1 mln baryłek dziennie.