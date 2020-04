II etap odmrażania gospodarki. Teraz pora na handel

Gdy w połowie kwietnia rząd ogłaszał swój plan na odmrożenie gospodarki, premier wraz z ministrem zdrowia podkreślali, że chcieliby poszczególne etapy wprowadzać średnio w odstępach dwutygodniowych.

Pierwszy etap odmrożenia gospodarki obowiązuje od 20 kwietnia. Z gospodarką ma jednak niewiele wspólnego. Rząd bowiem zezwolił na przemieszczanie się, umożliwił również wejście do parków i lasów, a także zmienił zasady w kościołach oraz sklepach spożywczych, które przecież i tak były otwarte.

We wtorek dowiemy się, kiedy rozpocznie się drugi etap. Co się w nim znajduje?

Tu odetchnąć będą mogły pojedyncze branże. Przede wszystkim turystyka. Rząd zapowiedział bowiem w połowie kwietnia, że w drugim etapie szykuje otwarcie części hoteli, pensjonatów i innych miejsc noclegowych. Oczywiście przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Co oprócz turystyki? Sklepy budowlane mają ponownie zacząć działać w weekendy. Przypomnijmy, że decyzja o ich zamknięciu zapadła na początku kwietnia. Po tym, jak na starcie pandemii Polacy zamiast do galerii handlowych ruszyli właśnie do Castoramy, Obi, Leroy Merlin czy tym podobnych sklepów.

Wygląda też na to, że oprócz marketów budowlanych czekają nas dodatkowe, niezapowiadane wcześniej zmiany w tej branży. - Tak, tematy związane z handlem i szeroko pojętą gospodarką na pewno się pojawią - poinformował w programie "WP Koronawirus" minister Łukasz Szumowski. Nie chciał jednak zdradzić szczegółów.

We wtorek poznamy również datę otwarcia niektórych instytucji kultury - bibliotek czy muzeów. Jeśli ktoś będzie chciał wybrać się do kina, to musi jeszcze poczekać. Kina i teatry mają otworzyć się dopiero w IV etapie, czyli nie prędzej niż za miesiąc.

Ziarno niepewności zasiał również w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Muller. Był gościem w Programu Trzeciego Polskiego Radia, gdzie pytano go m.in. o stopniowe zdejmowania obostrzeń i odmrażania gospodarki.

Müller przyznał, że "rozważane są przesunięcia z trzeciego etapu na drugi". Nie wiadomo jednak, o co mogło mu chodzić.

W trzecim etapie znajduje się m.in. otwarcie galerii handlowych oraz zorganizowana opieka dla dzieci klas 1-3. Biorąc pod uwagę zapowiedzi członków rządu z ostatnich dni, bardzo możliwe że właśnie te dwa elementy "przeskoczą" do drugiego etapu. Tak sugeruje choćby minister Łukasz Szumowski.

Z kolei Piotr Muller wspominał w weekend, że "otwarcie galerii może nastąpić szybciej niż się niektórym wydawało", a ministerstwo rodziny zapowiedziało przedstawienie rozwiązań, które umożliwią zorganizowaną opiekę nad dziećmi do 8 lat. Resort zapowiedział, że na początku tego tygodnia podobny plan się pojawi. Wszystko wskazuje na to, że właśnie we wtorek.

We wtorek poznamy więcej szczegółów w tej kwestii. Co istotne, nie należy drugiego etapu mylić z "odmrażaniem sportu", który w sobotę zapowiedział premier wraz z minister sportu. To zupełnie inna kwestia i ją należy traktować całkowicie oddzielnie.

