Impact'20. Kwieciński: Gaz będzie odgrywał olbrzymią rolę

Tematem panelu były m.in. plany Komisji Europejskiej dotyczące obniżenia emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 roku. KE chciałaby, by obniżka wyniosła co najmniej 55 proc. przy porównaniu z emisją w roku 1990.

- Z punktu widzenia Polski jest to celem szalenie ambitnym. W tej chwili to, co dzieje się w Unii to ustalanie, jakie będą cele dla poszczególnych krajów członkowskich i dla nas. Uważam, że przed Polską stoją największe wyzwania ze wszystkich krajów unijnych - ocenił prezes PGNiG.