Indie pomogły Rosji omijać sankcje? "Potajemne" transakcje

Rosja planowała wykorzystać w tym celu duże rezerwy rupii, które Moskwa otrzymała od New Delhi za dostawy ropy. Chodzi o kluczowe technologie podwójnego zastosowania - mogące służyć w celach cywilnych i wojskowych np. do dronów i rakiet. Takie technologie podlegają kontrolom zachodnich urzędników.

W zakup krytycznych komponentów z Indii miało być zaangażowane rosyjskie Konsorcjum na rzecz Zagranicznej Działalności Gospodarczej i Międzynarodowej Współpracy Międzypaństwowej w Przemyśle. Jest to organizacja blisko powiązana ze służbą bezpieczeństwa.

"Moskwa przewidywała nawet pompowanie inwestycji w rosyjsko-indyjskie zakłady rozwoju i produkcji elektroniki" - zdradza "FT". Te dokumenty mają potwierdzać, że Indie zbliżyły się do Rosji, mimo że premier Narendra Modi podpisał szereg indyjsko-amerykańskich umów o współpracy dotyczących m.in. zaawansowanych silników odrzutowych oraz sztucznej inteligencji.

Służba bezpieczeństwa i rupie

Anonimowy indyjski biznesmen w rozmowie z "FT" zdradził, że część rupii miała trafić do Indii, żeby zapewnić proces produkcji komponentów podwójnego zastosowania. - Mogłyby to być elementy elektroniczne o niskiej wartości, takie jak te, które można znaleźć w pralkach lub lodówkach - wyjaśnił. A takie produkty mogłyby trafić już do Rosji.