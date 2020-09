Inflacja zjada oszczędności. Polacy na lokatach tracą miliardy

Płaca minimalna zależna od regionu? "Firmy uciekałyby do mniejszych miejscowości"

Jeżeli na początku 2020 roku wpłaciliśmy na lokatę 10 tys. zł., to po roku zyskamy 150 zł odsetek. Tylko, że jest to zysk nominalny. W rzeczywistości nasz "zysk" realny wyniesie minus 174 zł, czyli będziemy pod kreską. Dlaczego? Z powodu inflacji. NBP prognozuje, że wzrost cen w tym roku wyniesie 3,3 proc. Jeśli zatem wypłacimy pieniądze pod koniec roku, będziemy mogli kupić za nie mniej.

Trzeba też pamiętać o podatku, który przy kwocie 10 tys. zł i oprocentowaniu 1,5 proc. wyniesie ponad 28 zł. To zwiększa realną stratę do 202 zł. Jeśli zaś lokatę otworzyliśmy w lipcu, realna strata za rok wyniesie 228 zł. Można się tylko pocieszać, że to zawsze mniejsza strata, niż w przypadku trzymania pieniędzy w skarpecie. Poza tym, w banku bezpieczniej niż w domu.

Ile Polacy łącznie realnie tracą na lokatach? Jeśli średnie oprocentowanie 12-miesięcznych lokat w lipcu wynosiło 0,2 proc., to przy łącznej kwocie depozytów 874,6 mld zł po roku realna strata wyniesie 19,6 mld zł. A od tego trzeba jeszcze zapłacić podatek. Warto też wspomnieć, że większość z tych depozytów to pieniądze trzymane na rachunkach bieżących, które mają praktycznie zerowe oprocentowanie

Do tych wyliczeń przyjęto inflację na poziomie celu NBP, czyli 2,5 proc. w skali roku. Jest to założenie konserwatywne, w rzeczywistości ceny mogą wzrosnąć bardziej (prognoza inflacji NBP na 2020 rok to 3,3 proc., a na 2021 to 2,3 proc.)