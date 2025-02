Inwestorzy odliczają do wyborów w Niemczech. Liczą na jedno

Niemcy wyrzucają swoich gości. Stosują tzw. push backi? Co to za ściema? Bo niby przyjechali do nich goście przez Polskę? A jakie to ma znaczenie? Jak ja kogoś zapraszam, to nie ma znaczenia w jakich krajach ktoś miał przesiadki, czy przestoje. To nadal ich goście. Dam przykład. Mieszkam w domu wielorodzinnym. Sąsiad zaprosił dużo gości. Gdy przyjechali to nie było go w domu i kilku na chwile zatrzymało się u mnie. Dałem im herbatę i kawałek chleba. Po jakimś czasie goście sąsiada zaczęli się panoszyć i rozrabiać. Zaczęli mu mówić co ma jeść i jak się ubierać. Stwierdzili, ze im się podoba i będą na jego utrzymaniu do śmierci. Sąsiad pogłówkował i wymyślił. Cześć wyśle do nie, bo w moim mieszkaniu zatrzymali się po przekroczeniu progu domu. A gdy ich nie przyjmę to mam płacić za ich utrzymanie u niego. A ja się pytam, jakim prawem? Nawet jak w regulaminie wspólnoty udało mu się zamieścić taki przepis, to i tak nic nie znaczy. Nie moi goście, nie mój problem. Mam gdzieś jakieś ustawione przepisy. A to, że po drodze zatrzymali się u mnie ma być powodem, aby ich do mnie wysłać to jakiś kosmos.