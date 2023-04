Jak działać w biznesie, aby zminimalizować wpływ na środowisko naturalne?

Zrównoważony rozwój biznesu

Oznacza to jednocześnie, że większość pracowników dostrzega, że firma, w której są zatrudnieni, angażuje się w działania proekologiczne. Najczęściej są to duże przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 250 pracowników. Jakie są to działania? Między innymi:

umieszczanie pojemników do segregacji śmieci – 49 proc. odpowiedzi,

korzystanie z energooszczędnych żarówek – 40 proc.,

umieszczanie roślin na terenie firmy lub biura – 29 proc.,

przejście w większości lub w całości na dokumenty w wersji elektronicznej dla ograniczenia zużycia papieru – 28 proc.,

montaż filtrów do wody dla ograniczenia zużycia plastiku – 21 proc.,

montaż suszarek do rąk i automatów z dezynfekowanymi ręcznikami dla ograniczenia zużywania ręczników papierowych – 19 proc.

Badanie wskazuje, że firmy w Polsce stawiają na zrównoważony rozwój. Bliskie są im idee dotyczące CSR – Corporate Social Responsibility, czyli odpowiedzialności przedsiębiorstwa za jego wpływ na społeczeństwo. CSR unormowane jest również odgórnie, w ramach normy PN-ISO 26 000 – odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniana przez przejrzyste i etyczne postępowanie przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa.