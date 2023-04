Jak przyciągnąć inwestorów do swojego startupu?

Czym jest startup?

Zamiast określać otwarte przedsiębiorstwo zwyczajnie, jako nową, młodą firmę, wiele osób przyporządkuje mu miano startupu. Co to jest? Startup czy też start-up to w istocie nowa firma, ale też pojęcie to może odnosić się, zgodnie z przedstawioną przez Grupę Polskiego Funduszu Rozwoju definicją – do tymczasowej organizacji poszukującej modelu biznesowego, zapewniającego zyskowny rozwój.