Jak wygląda organizacja wyborów parlamentarnych?

Czym są wybory parlamentarne?

Parlament składa się z 460 posłów oraz 100 senatorów. Wszyscy są wybierani w wyborach parlamentarnych.

Artykuł 96 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne. Odbywają się w głosowaniu tajnym. Artykuł 97 Konstytucji RP mówi natomiast, że wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się także w głosowaniu tajnym.

Jak często są wybory parlamentarne?

Kadencja Sejmu i Senatu trwa cztery lata. Wybory parlamentarne są organizowane z taką częstotliwością, chyba że w szczególnych przypadkach konieczne staje się przeprowadzenie wyborów przedterminowych. Może dojść do tego, jeśli: zostanie podjęta uchwała w Sejmie przez 2/3 ustawowej liczby posłów, dotycząca skrócenia kadencji Parlamentu;

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie otrzyma ustawy budżetowej przez 4 miesiące, od kiedy przedłożono projekt ustawy Sejmowi – wówczas Prezydent ma prawo podjęcia decyzji o skróceniu kadencji Sejmu w ciągu 14 dni;

rząd trzy razy nie otrzyma w ramach głosowania posłów wotum zaufania, przez co Rada Ministrów nie będzie mogła zostać wyłoniona. Podobnie w nielicznych przypadkach może dojść do wydłużenia kadencji Sejmu, przez co wybory parlamentarne odbędą się po okresie dłuższym niż 4 lata. Takiego wydłużenia może dokonać Prezydent RP na wniosek Rady Ministrów. Jest to stosowane w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające. Wprowadza wówczas stan nadzwyczajny, a w czasie jego trwania nie mogą zostać zorganizowane wybory parlamentarne.

Kto może brać udział w wyborach parlamentarnych?

Wybory parlamentarne są powszechne, co oznacza, że biorą w nich udział wszyscy pełnoletni obywatele RP, którzy posiadają pełnię praw wyborczych. Mogą oni oddawać głosy na wybranych kandydatów w dniu wyborów. Jak głosować? Obywatel powinien udać się do swojej komisji wyborczej i tam pobrać kartę do głosowania. Następnie zaznacza w ustalony sposób kandydata, na którego oddaje swój głos, a potem wrzuca kartę do urny wyborczej. Po zakończeniu wyborów głosy są liczone przez członków komisji, a ostatecznie wyniki cząstkowe przekazywane są do PKW.

Kandydatem na posła może być obywatel RP, mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat. Z kolei senatorem – obywatel Polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat. W obu przypadkach wybrana do Sejmu lub Senatu osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

Kandydatów, którzy później znajdą się na kartach do głosowania, na posłów i senatorów mogą zgłaszać do PKW partie polityczne oraz wyborcy.

Jak wygląda organizacja wyborów parlamentarnych?

Przebieg wyborów parlamentarnych w Polsce nadzorowany jest przez Państwową Komisję Wyborczą. Natomiast zarządza je Prezydent RP na podstawie art. 98 Konstytucji RP. Powinien to zrobić nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Wyznacza przy tym wybory na dzień wolny od pracy, który przypada w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Parlamentu.

Wybory do Sejmu są równe i proporcjonalne, przez co mamy do czynienia z wielomandatowymi okręgami wyborczymi. Natomiast wybory do Senatu są większościowe i obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze. Posługując się zasadą większości, w danym okręgu wszystkie mandaty otrzymuje komitet, który zgromadził najwięcej głosów. W przypadku jednomandatowych okręgów na każdy przypada jeden mandat. W wyborach do Senatu jest 100 okręgów.

W wielomandatowych okręgach wyborczych do rozdzielenia jest więcej mandatów. Wybory parlamentarne w części dotyczącej posłów na Sejm obejmują 41 okręgów, w których wybiera się do 20 posłów. Liczba mandatów, zgodnie z zasadą proporcjonalności, jest przyznawana proporcjonalnie względem liczby zdobytych ważnych głosów w danych okręgach. Otrzymują je komitety wyborcze, które osiągnęły w skali kraju próg wyborczy.

Ważność wyników wyborów podawanych do opinii publicznej przez przedstawicieli PKW stwierdza Sąd Najwyższy.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

gospodarka porady wybory parlamentarne 2023

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.