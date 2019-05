Jerzy Pruski dostał w Idea Banku wolną rękę. "Jesteśmy gotowi na różne ewentualności"

W środę Idea Bank zaraportował stratę za zeszły rok sięgającą niemal 1,9 mld zł. To więcej niż bank zarobił w historii swojego istnienia. Zarząd rozważa różne warianty wyjścia z sytuacji i podkreśla, że ogromna strata to efekt odcinania się od przeszłości.

- Przygotowanie publikacji wyników było… intensywne. To jest najlepsze określenie – tłumaczy po krótkim zastanowieniu. Pruski przyznaje, że dostał od Leszka Czarneckiego, głównego udziałowca Idea Banku, wolną rękę. Dotyczy to wszystkich aspektów działania, w tym zatrudniania ludzi. Przebudowa kadrowa następowała już od pewnego czasu i w sumie udało się stworzyć drużynę, która postawiła sobie za cel wyprowadzenie banku na prostą.

- Powiedzmy to szczerze: nie we wszystkich aspektach przeszłość Idea Banku była nienaganna. Wręcz przeciwnie. Jak powszechnie wiadomo bank sam złożył doniesienia do odpowiednich organów, w tym także na część kadry zarządzającej. Jeśli widzę jednak, że jest szansa na zrobienie czegoś dobrego, że działania moje i ludzi, z którymi pracuję wzmocnią i tę instytucję, i stabilność całego systemu finansowego, to warto podjąć się takiego wyzwania - tłumaczy.