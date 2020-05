Kacper Płażyński pisze do prezesa Goldman Sachs. Chodzi o inwestycję w Gdańsku

List Płażyńskiego jest odpowiedzią na wezwanie do przeprosin i zapłaty 250 tysięcy złotych odszkodowania, jakie wystosowała firma wobec posła firma Robyg, będąca własnością banku Goldman Sachs, za naruszenie jej dóbr osobistych .

Zdaniem Płażyńskiego, tereny dawnego klubu Gedania to miejsce pamięci i inwestycja w tym miejscu zniszczy jego historyczny charakter.

"Pamięć o ofiarach rzezi urządzonej w Europie przez niemieckich nazistów musi trwać wiecznie. Takim miejscem pamięci są w moim rodzinnym mieście, polskim Gdańsku, obiekty klubu sportowego Gedania. Tutaj w okresie pomiędzy I a II wojną światową, gdy Gdańsk był rządzonym przez Niemców Wolnym Miastem, znajdowała się prawdziwa enklawa wolności, oporu i sprzeciwu wobec zła. Tym złem były rządy niemieckich nazistów, którzy prześladowali skupionych wokół klubu Polaków, ale także Żydów i przedstawicieli innych mniejszości. Wielu moich rodaków, działaczy i członków klubu Gedania zginęło, zamordowanych tuż po wybuchu II wojny światowej. Wielu trafiło do obozów zagłady. Ginęli z rąk tych samych oprawców, niemieckich nazistów, którzy byli odpowiedzialni za antysemickie pogromy w Wolnym Mieście Gdańsku i późniejsze mordy na Żydach" - pisze poseł.

"W związku z tym, że działania firmy Robyg uniemożliwiają jakikolwiek cywilizowany dialog, kieruję na Pana ręce wyrazy stanowczego sprzeciwu wobec planów inwestycji deweloperskiej w tym niezwykle ważnym miejscu. Proszę podjąć decyzję o odstąpieniu od inwestycji i zwrócić lokalnej społeczności prawo do godnego wspominania ofiar niemieckich nazistów" - zaapelował Płażyński.

W 2005 roku klubowi sportowemu Gedania przekazano prawo do użytkowania wieczystego terenów o powierzchni 2,7 ha wraz z budynkami z 99 proc. bonifikatą. Klub, zamiast 4,2 mln zł, zapłacił 42 tys. zł

Na terenie klubu miał powstać duży obiekt sportowy. Do budowy jednak nie doszło. Istniejące budynki zostały zburzone, a teren stał się składowiskiem materiałów sypkich.

W 2017 roku klub sprzedał prawa do nieruchomości spółce Robyg. Sprawa trafiła do sądu, bo ówczesny prezydent Gdańska chciał, żeby tereny wróciły do Skarbu Państwa.