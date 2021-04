Kanał Sueski. "Niefortunny" manewr wart ponad miliard dolarów

NIC 1 58 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Straty to ponoszą statki które oczekuja na przepłynięcie. Jeżeli Egipt by nie wziął opłatę za od oczekujących to by były Egiptu straty a jeżeli weżmie to będą staty właścicieli oczekujących statków.