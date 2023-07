Katarczycy i Belgowie zbudują nam terminal. Będzie przyjmował największe kontenerowce

głębsze 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

niż DCT w Gdańsku? Ja sobie pływam wpław przy tym terminalu, jakoś nie bardzo na razie przeszkadza. Negatywny wpływ: no gdyby tylko nasi bardziej egzekwowali kary za zrzuty brudów, śmieci ze statków do Zatoki byłoby OK. Więcej śmieci na plażach od Nowego Portu do Gdyni niż tuż orzy DCT.