Katastrofa Boeinga. Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Irlandia uziemiają 737 MAX

"Times Malta" dopisuje do tej listy kolejny kraj: Francję.

Wcześniej decyzję o zakazie podjęły już Wielka Brytania, Norwegia, Australia, Malezja, Singapur i Oman. Tłumaczyły, że jest to podyktowane już drugą katastrofą Boeinga 737 MAX w ciągu ostatnich pięciu miesięcy.

Co z Polską? Polski Urząd Lotnictwa Cywilnego na razie nie podjął jeszcze podobnej decyzji. Z nieoficjalnych ustaleń money.pl wynika, że decyzję w sprawie Boeingów 737 MAX poznamy jeszcze dziś.

Za to fakt, że lotów modelu 737 MAX zakazały Wielka Brytania i Niemcy już jest dla nas problemem, bo PLL LOT właśnie takimi maszynami wozi pasażerów do Londynu - i to właśnie przez terytorium Niemiec.