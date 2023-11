Kiedy do Polski trafią miliardy z KPO? Premier wskazuje datę

Miliardy z KPO. Premier wskazuje datę

- To jest kuriozum, ministerstwa wypłacają publiczne pieniądze za rzeczy, których nie realizują - mówili posłowie.

- Nad KPO pracowały wszystkie ministerstwa. Mogę powiedzieć praktycznie bez wyjątku, pracowali urzędnicy, którym bardzo dziękuję za to. Bardzo dobra praca w bardzo wielu instytucjach państwowych . Mam też dobra wiadomość, że my refinansowaliśmy projekty z KPO. Teraz Komisja Europejska przyjęła korekty przedstawione przez nas i pierwsze pieniądze z KPO mają szanse wpłynąć już w grudniu albo na początku przyszłego roku – podkreślił premier.

Morawiecki zaznaczył, że wypłata środków z KPO to efekt negocjacji jego rządu z Komisją Europejską.

Pieniądze z UE dla Polski

KE na początku czerwca 2022 roku zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone. KE zaznaczyła, że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji", i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy".

Pod koniec listopada 2022 r. Komisja Europejska przyjęła tzw. ustalenia operacyjne związane z polskim KPO. Jest to dwustronna umowa techniczna, która musi być jeszcze podpisana przez Polskę i KE. To dokument niezbędny, by uruchomić wypłaty z polskiego KPO.