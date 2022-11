Kiedy można zostać powołanym do wojska? Powszechny obowiązek wojskowy

Czym jest powszechny obowiązek wojskowy?

O kwestii tej stanowi ustawa z dnia 4 lutego 1950 roku o powszechnym obowiązku wojskowym. Już w art. 1 tego aktu prawnego ustawodawca wskazał, że Siły Zbrojne stoją na straży największego dobra Narodu Polskiego: niepodległości Rzeczypospolitej. Choć jest to akt prawny o statusie archiwalnym, to jednak definicja pozostaje w mocy.

Ponadto konstytucyjny obowiązek ochrony Ojczyzny istnieje na podstawie ustawy zasadniczej, a ugruntowała go w ostatnim czasie ustawa z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny. Spoczywa on, zgodnie z art. 3 ust. 1, na wszystkich obywatelach Polski, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia są zdolni do jego wykonania.

Jeśli dana osoba jest obywatelem polskim, ale jednocześnie ma inne obywatelstwo, nie będzie podlegała obowiązkowi obrony, o ile stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Powszechny obowiązek wojskowy przejawia się w tym, że obywatele polscy muszą: pełnić służbę wojskową,

wykonywać obowiązki, które wynikają z nadanych przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych,

pełnić służbę w jednostkach zmilitaryzowanych,

wykonywać świadczenia na rzecz obrony Ojczyzny. Obowiązek służby wojskowej spełniony może być poprzez odbywanie służby zastępczej. Niemniej nie wszyscy go muszą odbywać, tak jak nie wszyscy zostaną powołani do wojska w obliczu wojny.

Warto wspomnieć także o tym, że na mocy ustawy o obronie Ojczyzny powołane zostało Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji z 15 zamiejscowymi ośrodkami w każdym województwie. Dla zwiększenia liczebności Sił Zbrojnych ustawa przewiduje trzy rodzaje czynnej służby wojskowej: zawodową służbę wojskową,

terytorialną służbę wojskową,

dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Istnieją też dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywna i pasywna.

W jakich przypadkach można zostać powołanym do wojska?

Powołanie do czynnej służby wojskowej mogą otrzymać wszystkie zdolne do niej osoby w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Nie ma przy tym znaczenia to, jakie mają przeznaczenie w owej służbie.

Do spełnienia obowiązku wojskowego mogą być też powołane w razie mobilizacji lub wojny inne osoby, które zgłosiły się do pełnienia tej służby w drodze zaciągu ochotniczego.

Kto może zostać powołany do wojska?

Powszechny obowiązek wojskowy obejmuje zarówno mężczyzn, jak i kobiety, choć istnieją od tego wyjątki. Kto dostanie powołanie?

Do obowiązku pełnienia służby wojskowej w zakresie określonym ustawą o obronie Ojczyzny powołani będą obywatele polscy, począwszy od dnia, w którym ukończą 18 lat, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat. Wyjątkiem są posiadający stopień podoficerski lub oficerski – dla nich obowiązek wojskowy kończy się w momencie ukończenia 63 lat życia.

Kto nie zostanie powołany do wojska?

Powołania do wojska nie otrzymają osoby w wieku od 18. do 60. roku życia, jeśli ze względu na stan zdrowia zostały uznane za trwale niezdolne do tej służby. Obowiązkowi nie podlegają także: kobiety w ciąży,

kobiety w okresie 6 miesięcy po porodzie,

osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 8,

osoby sprawujące opiekę nad dziećmi od 8 do 18 lat,

osoby sprawujące opiekę nad osobami obłożnie chorymi,

osoby sprawujące opiekę nad osobami, wobec których orzeczono trwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym,

osoby sprawujące opiekę nad osobami, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji,

osoby sprawujące opiekę nad osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności. Jeśli chodzi o brak powołania do wojska dla wskazanych, zajmujących się innymi osobami, które tego potrzebują, to muszą one wspólnie zamieszkiwać, a opieki nie można powierzyć innej osobie.

W razie uznania żołnierza przez wojskową komisję lekarską za trwale lub czasowo niezdolnego do służby, a także w przypadku demobilizacji poszczególnych roczników lub grup żołnierzy określonych przez Ministra Obrony Narodowej nastąpić może zwolnienie z czynnej służby wojskowej.

