Kierowcy polskiej firmy strajkują. Tiry stoją. "Problem się rozleje"

Parking przy autostradzie A5 pomiędzy Frankfurtem a Darmstadt jest okupowany przez kierowców - głównie z Gruzji, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Ukrainy i Turcji - pracujących na zlecenie grupy Mazur, do której należą firmy Lukmaz i Agmaz, a do niedawna także Imperia Logistyka. W sumie w proteście bierze udział kilkadziesiąt ciężarówek. Kilka dni temu kierowcy rozpoczęli strajk głodowy.

"Tylko woda i papierosy"

Firma składa zawiadomienie do prokuratury

- Otrzymaliśmy karę w związku z jakimiś brakami formalnymi dotyczącymi dokumentów. Faktycznie PIP stwierdził, że nie jest w stanie odczytać jakichś plików, ponieważ są one zainfekowane. Dostarczyliśmy pliki, jakie mieliśmy. Nie mamy na to żadnego wpływu - tłumaczy Kurek. Nie zdradza jednak jakiej wysokości karę otrzymała firma. W tej sprawie czekamy na odpowiedź Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie.

Jak wygląda aktualnie sytuacja z punktu widzenia firmy? - Jest złożone zawiadomienie do prokuratury w Polsce i w Niemczech z tytułu dwóch przestępstw. Jedno to żądanie zapłaty haraczu i próba wymuszenia, a z drugiej strony mamy przywłaszczenie lub kradzież samochodów. Wezwaliśmy kierowców do oddania naszych pojazdów. W tym momencie siedmiu kierowców zdecydowało się na oddanie samochodów. Jesteśmy po rozmowach z konsulem Gruzji, który mediował w tej sprawie, próbował przekonać swoich obywateli do niełamania prawa i siedmiu z nich zdecydowało się zjechać i oddać nam samochody - mówi dyrektor finansowa firm transportowych. Dodaje, że w tym momencie zajętych jest jeszcze 60 ciężarówek.