Kłopoty stadniny w Janowie. Rząd chciał wyłożyć 5 mln zł

Rząd miał zakusy, by z budżetu państwa dosypać kasy do stadniny w Janowie Podlaskim. Chodzi o 5 mln zł dofinansowania, o co wnioskował wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.

Podziel się Dodaj komentarz