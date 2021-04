Kiedy koniec lockdownu? Najnowsze informacje z rządu. Wstępny zarys odmrażania już się tworzy

Odmrażanie zacznijmy od 4 maja - apeluje wicepremier Jarosław Gowin. W poniedziałek szef resortu rozwoju, pracy i technologii spotkał się z przedstawicielami przedsiębiorców i rozmawiał z Radą Przedsiębiorczości. I to sami przedsiębiorcy sugerowali mu, by akcję luzowania zacząć już od pierwszego dnia po długim weekendzie majowym.

Wicepremier - jak opowiadali money.pl sami przedstawiciele biznesu - zgodził się z tym pomysłem. Zadeklarował, że będzie go forsował podczas rządowych spotkań. I tę miękką obietnicę powtórzył podczas konferencji prasowej.

Chciałby, by ruch zaczął się od otwarcia galerii handlowych i sklepów wielkopowierzchniowych, hoteli (dla 50 proc. gości) oraz gastronomii (choć tylko w ogródkach). Z naszych informacji wynika jednak, że przeforsowanie pomysłu wicepremiera - i jednego z dwóch koalicjantów - Jarosława Gowina może być wyjątkowo trudne.

Jak wynika z informacji money.pl, harmonogram działania jest wciąż na etapie konsultacji na linii Kancelaria Prezesa Rady Ministrów--Ministerstwo Zdrowia. To właśnie z tych dwóch miejsc wychodzą pomysły, które później są przedstawiane na Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego. I na razie żaden plan nie był szeroko dyskutowany spotkaniu RZZK.

Na nich zgoda pojawiła się w przypadku jednego tematu: edukacji. To ona jest priorytetem, to ona będzie odmrażana na samym początku. I nawet wstępny plan nie zakłada uruchomienia branży turystycznej i gastronomicznej już po długim weekendzie majowym.

Jak wynika z naszych informacji, w poniedziałek w Ministerstwie Zdrowia do późnych godzin nocnych trwały rozmowy nt. planu na odmrażanie. Decyzje jednak wciąż nie zapadły.

Jak wynika z naszych informacji, w rządzie pojawiły się też pomysły, by kolejne etapy łączyć nie tylko z poziomem zakażeń, ale również z poziomem zaszczepienia wśród Polaków. To mogłoby być jednocześnie traktowane jako akcja pro frekwencyjna - im szybciej i chętniej Polacy będą się szczepić, tym łatwiej będzie wracać do gospodarczej normalności.