NIK składa zawiadomienia do prokuratury ws. rządowych wydatków

jak to jest? fakty jasno pokazują jaką prywatę przez 8 lat kryształowa organizacją stworzyła sobie na mieniu publicznym zmieniając kraj i instytucje w skuteczny i sprawny system działający na prywatny użytek tejże organizacji, zapewniając dostatek, dobrobyt i bezkarność jej członkom i bliskim współpracownikom.... i w dalszym ciągu jest tłum ludzi, który udaje, że prawda, fakty i dowody, to jakiś wyimaginowany atak na kryształowych aniołków, których oni wielbili przez 8 lat i dalej wielbią .... gdybym chciał zostać przestępcą, to oddałbym wszystko, by móc uczyć się od kryształowych i nabierać w ich szeregach doświadczenia