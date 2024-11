Kolejny dzień wolny? Konfederacja: dużo bardziej znaczący od Wigilii

W piątek odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu Lewicy o ustanowieniu Wigilii dniem wolnym od pracy. Regulacja zakłada, że Wigilia będzie wolna dla wszystkich pracowników, również tych pracujących w placówkach handlowych. Posłowie zagłosowali za skierowaniem projektu do dalszych prac w komisji .

Podczas debaty sejmowej nad projektem ustawy o nowym dniu wolnym w Wigilię poseł Michał Wawer z Konfederacji poparł inicjatywę Lewicy , zwracając uwagę na zmianę podejścia tego ugrupowania do kwestii religijnych. Poseł zaproponował także ustanowienie wolnego w Wielki Piątek, wzorując się na 14 krajach Unii Europejskiej.

Argumenty za i przeciw wolnej Wigilii

- Z jednej strony oczywiście waga Wigilii Bożego Narodzenia w polskiej kulturze narodowej jako tego momentu świętowania jest bardzo duża - argumentował parlamentarzysta. Dodał, że "ważnym argumentem za przyjęciem tej ustawy jest również to, żeby zharmonizować rynek pracy z systemem edukacji".

Parlamentarzysta zwrócił jednak uwagę na niedoskonałości projektu. - Projekt powinien być procedowany jako projekt rządowy, a nie poselski - stwierdził, dodając, że trafił on do Sejmu "bez odpowiedniego wyprzedzenia". Wskazał też na kwestie gospodarcze mówiąc, że "są to dodatkowe koszty dla gospodarki i dodatkowe komplikacje, obciążenia dla firm".