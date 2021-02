Kołodko: bardziej brakuje spójności niż kapitału. PKB może rosnąć po 3-4 proc.

W wywiadzie dla Miesięcznika Finansowego "Bank" przyznał, że spodziewa się ponadprzeciętnej dynamiki. Tak na tle całego świata, jak i w porównaniu do bogatych krajów Unii Europejskiej.

"Przy czym to też będzie okres istotnych wahań tempa wzrostu, acz nie aż tak znaczących jak podczas minionych trzech dekad" - ocenił.

Wskazał, że przy średniorocznym tempie wzrostu w wysokości 3 proc., PKB w dziesięcioleciu rośnie o 34,4 proc., a przy 4 proc. - o prawie połowę. Jeden punkt procentowy wyższego tempa wzrostu to po dekadzie aż 8 tys. zł w PKB na głowę więcej.

Polska w Europie

Według byłego ministra finansów dynamikę gospodarczą można by odczuwalnie zwiększyć, przystępując przy właściwym kursie do obszaru walutowego euro, ale - jak wskazuje - na to się nie zanosi. A przynajmniej tak długo, jak u władzy utrzymuje się obecnie rządząca ekipa.