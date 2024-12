Koniec z rachunkami grozy? Trzaskowski składa ważną obietnicę

Hahaha, już jego pan to samo obiecywał trochę ponad rok temu i co mamy? Masło po 10 zł , benzynę zamiast 5,19 to 6 zł, prąd i ciepło coraz droższe, brak kwoty wolnej 60 tyś, brak internatów po 1zl itd., a to dopiero początek podwyżek. Po wyborach prezydenckich oleją do końca obywateli, jestem tego pewny, bo już tak to robił.