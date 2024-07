Koniec zakładu w Opolu. Niemcy pytają: może przeprowadzka?

- Informację o tym, że zamyka się całkowicie oddział w Polsce, otrzymałem dziś (w poniedziałek 29 lipca) na spotkaniu o godzinie 12. Otrzymaliśmy propozycję, że można przejść do zakładu w Magdeburgu na warunkach niemieckich i tutaj pracodawca będzie pomagał właśnie w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności, żeby tam przejść oraz w znalezieniu mieszkania tam już w Niemczech. Na razie ciężko jeszcze to skomentować, bo nie znamy dokładnych warunków, jakie by to były płace - wyjaśnił w rozmowie z Radiem Opole Marek Szaforz, przewodniczący NSZZ "Solidarność" w Opolu.