Zwrot w głośnej sprawie polskiej walcowni? "Liczymy na inwestora z Ukrainy"

"Szok" - tak o likwidacji walcowni "Andrzej" w Zawadzkiem na Opolszczyźnie mówili pracownicy zakładu . O sprawie zrobiło się głośno w maju tego roku. - To jest dramat. To największy pracodawca w gminie. Zrobimy wszystko, żeby nie wpaść w spiralę bezrobocia i beznadziei - podkreślał wówczas burmistrz Zawadzkiego Michał Rytel .

W Zawadzkiem mieszka ponad 6 tys. osób. Likwidacja walcowni byłaby bolesnym ciosem w jeden z najbiedniejszych regionów Polski. Do końca lipca pracę ma stracić ok. 50 pracowników , których obowiązywały jednomiesięczne okresy wypowiedzenia. Zdecydowana większość załogi ma stracić pracę z końcem września . Związkowcy wierzą jednak w cud.

Toczące się rozmowy z inwestorami potwierdza Anna Janocha, rzeczniczka prasowa grupy kapitałowej Boryszew, do której należy Alchemia S.A. Zaznacza, że ewentualne przejęcie zakładu nie oznacza kontynuacji procesu walcowniczego. O tym miałby zadecydować nowy właściciel.

- Jest kilku potencjalnych inwestorów zainteresowanych przejęciem Walcowni Rur "Andrzej". To już od nich zależy, w jaki sposób zostaną wykorzystane aktywa zakładu. Optymalnie byłoby, gdyby do transakcji doszło jak najszybciej, gdyż proces likwidacji ma trwać do końca września - mówi Janocha.