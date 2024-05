Ten zakład żywi gminę. I nagle cała załoga ma odejść. Burmistrz: "grom z jasnego nieba"

- Dla nas to był szok. Do tej pory nikt nie mówił o zamykaniu zakładu, ewentualnie o restrukturyzacji i że zwolnionych zostanie 50-100 osób. Ale cała załoga? Tu działają przede wszystkim mniejsze firmy i nagle 435 osób rzuci się na rynek pracy i będzie składać CV. Przecież wszyscy roboty nie dostaną - mówiła przed kilkoma dniami Elżbieta Derda, która w branży hutniczej pracuje od 1987 r. Jej mąż zaczął rok wcześniej. Oboje od ok. 10 lat pracują w walcowni "Andrzej" w Zawadzkiem w województwie opolskim. I tak jak setki innych osób padną ofiarami likwidacji zakładu, który jest żywicielem jednej z najbiedniejszych gmin w kraju.