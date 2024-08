Konieczne są zmiany w sanatoriach. Lekarz już nie odmówi skierowania

Zgodnie z aktualnymi przepisami, pacjenci, którzy w ciągu ostatniego roku byli leczeni onkologicznie, nie mogą otrzymać skierowania do sanatorium — informował "Fakt".

Przepisy do zmiany. Chcą tego lekarze

Przepisy te obowiązują już od ponad dekady, co budzi sprzeciw nie tylko pacjentów, ale i onkologów. Jednakże pojawia się nadzieja na zmiany w prawie. Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego omawiano potrzebę modyfikacji przepisów.

Jest szansa, że pacjenci onkologiczni nie będą już wyłączeni z leczenia sanatoryjnego. Obecnie trwają prace legislacyjne w Sejmie, które mają na celu m.in. umożliwienie skierowania na turnusy rehabilitacyjne dla osób po przebytych nowotworach. Jak pisze "Fakt", skrócenie okresu karencji to tylko jedna z propozycji.

Czas oczekiwania na miejsce w sanatorium

Mieszkańcy województw lubuskiego, mazowieckiego i małopolskiego poczekają 11 miesięcy, z opolskiego — 10 miesięcy, a z Wielkopolski i świętokrzyskiego — 9 miesięcy. Z kolei najszybciej do sanatorium trafią osoby z województw warmińsko-mazurskiego (3 miesiące), lubelskiego (4 miesiące) i podlaskiego (6 miesięcy).

Zmiany w sanatoriach

Skierowanie do sanatorium może być wystawiane oraz potwierdzane nie tylko w formie pisemnej, ale także w formie elektronicznej, zapisywanej w Systemie Informacji Medycznej (SIM).

Lekarz, który wystawa skierowanie do sanatorium musi uwzględnić m.in. okres, jaki minął od zakończenia ostatniej wizyty pacjenta w sanatorium.

Co ważne skierowanie w formie papierowej należy dostarczyć do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w ciągu 30 dni od daty jego wystawienia przez lekarza. Jeżeli tego nie zrobimy, to skierowanie straci ważność.