Są najnowsze dane o koniunkturze w Polsce

rozsądna 29 min. temu

Tylko potencjalni zbrodniarze odpowiedzialni za krew na ulicach moga namawiać do wyjscia na ulice? Po to walczylismy o demokrację, nie o ulice, aby sprawy załatwiać w Sejmie sposobami demokratycznymi, a nie zbrodniczymi i antydemokratycznymi na ulicy! Do cen rzad nic nie ma, bo jest wolny rynek, o który ludzie też walczyli, a wiec niech teraz nie grymaszą?