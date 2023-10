Koniunktura wciąż na minusie. Nowe dane o gospodarce

PRAWDA 37 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Gas można kupować z Turkmeni Turkmenia ma zasoby gazu 13 bln metrów sześciennych gazu Turkmenia może dostarczać do ełropy 100 miliardów metrów sześciennych gazu wystarczy wybudować gazociągi do transportu gazu Iran ma zasoby gazu 33 bln metrów sześciennych gazu Iran także może transportować do ełropy 100 miliardów metrów sześciennych gazu ełropa zyska 200 miliardów metrów sześciennych gazu