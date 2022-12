Koreańskie czołgi i armatohaubice trafiły do Polski. "To istotny proces"

- Bardzo często, kiedy odbiera się jakąś przesyłkę, mówi się, że długo czekaliśmy na ten dzień. Otóż chcę podkreślić, że na ten dzień nie czekaliśmy długo, za co chcę podziękować panu wicepremierowi oraz naszym koreańskim partnerom - rozpoczął Andrzej Duda.

Uzbrojenie z Korei trafiło już do Polski

MON wskazuje na szybkość Koreańczyków

Koreańskie armatohaubice trafią do 18 Dywizji Zmechanizowanej, której jednostki są rozlokowane na wschód od Wisły. Resort zapowiedział również udział krajowego przemysłu w produkcji południowokoreańskich konstrukcji w wersjach dla polskiego wojska.

Agencja Uzbrojenia wyjaśniała, że w polskiej armii mają się znajdować docelowo dwa typy czołgów: cięższy – amerykański M1 Abrams – i lżejszy, o większej zdolności do pokonywania przeszkód, także wodnych, oraz dysponujący skuteczniejszym systemem kierowania ogniem K2. Oba typy mają się uzupełniać operacyjnie.

Zakupy polskiej armii w Korei

Łącznie do Polski trafić ma 189 czołgów i 212 armatohaubic na podwoziu gąsienicowym. Kontrakt z firmą Hyundai Rotem na czołgi K2 jest wart 3,37 mld dolarów netto ; za armatohaubice od grupy Hanwha Defense Polska ma zapłacić 2,4 mld dolarów netto .

Całe zamówienie na 180 czołgów ma zostać zrealizowane do roku 2025. Od 2026 r. Polska ma być zdolna do serwisowania i produkcji części zamiennych, a także produkcji całych czołgów.

Taki sprzęt trafia do Polski

K9 Thunder z kolei waży 47 ton, uzbrojeniem jest produkowane przez Huyndai działo 155 mm z lufą o długości 52 kalibrów, którego zasięg to – zależnie od amunicji od 30 do ponad 50 km. Wóz napędzany jest silnikiem o mocy 735 kWh (1000 KM) produkowanym na niemieckiej licencji. Poza Republiką Korei K9 wybrały: Australia, Egipt, Estonia, Finlandia, Indie, Norwegia i Turcja. Również armatohaubice mają zostać docelowo doprowadzone do odpowiadającego polskim wymaganiom standardu K9PL i produkowane w Polsce.