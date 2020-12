Koronawirus. Będą nowe zakazy? Emilewicz: to bardzo możliwe

- Czekamy na konferencję premiera. Europa przygotowuje się do szczepień, nie byłabym zaskoczona, gdyby restrykcje w Polsce zostały dziś zaostrzone - powiedziała w Polsacie News Jadwiga Emilewicz, była wicepremier i minister rozwoju, obecnie posłanka PiS.

Jak dodała, wątpliwości Polaków do sczepień są "bardzo trudne do zrozumienia". Przekonywała, że szczepionki przeszły "wiele badań klinicznych". - Jeśli chcemy mówić o koronawirusie w czasie przeszłym dokonanym, to musimy się szczepić - stwierdziła.