Koronawirus. MF zmienia prognozy, spowolnienie wzrostu do 2 proc. PKB

"Jesteśmy w trakcie korygowania prognoz makro. Wstępne prognozy NBP wskazują na spowolnienie wzrostu do ok. 2 proc. PKB, co byłoby bardzo dobrym wynikiem na tle innych krajów UE" - poinformował w komentarzu dla PAP minister finansów Tadeusz Kościński.

Minister finansów podkreślił, że celem rządu jest możliwie największe ograniczenie wpływu obecnej sytuacji na wzrost gospodarczy. Dodał, że w ostatnich czterech latach zredukowano zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych w stosunku do PKB o 5 pkt. proc. z 51,3 proc. w 2015 r. do ok. 46,4 proc. w 2019 r. (dług publiczny wynosi ok. 43,9 proc. PKB).