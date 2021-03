Koronawirus. Prawie 15 tys. nowych przypadków zachorowań

Rząd zdecydował w piątek o lockdownie drugiego województwa - pomorskiego . Obostrzenia zaczną tam obowiązywać od 13 marca. Nadal zamknięte pozostaje też województwo warmińsko-mazurskie. Oznacza to, że zamknięte są galerie handlowe (mogą działać np. sklepy spożywcze i apteki), teatry, muzea, hotele oraz obiekty sportowe.

Rząd postanowił oceniać sytuację epidemiczną co tydzień, a nie jak to było wcześniej co dwa tygodnie.