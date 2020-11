Koronawirus. Rekord zgonów w Polsce

To najwyższy dzienny wskaźnik zgonów od początku pandemii koronawirusa w Polsce, a ogólna liczba zgonów osiągnęła poziom 10 045 osób.

Liczba zgonów COVID-19

Łączna liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii w Polsce wynosi 691 118, co oznacza, że najpewniej w ciągu najbliższej doby liczba ta pokona barierę 700 tys. przypadków.

Zbliżamy się do stabilizacji liczby zachorowań - mówił jeszcze we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Przyznał, że jest to stabilizacja na wysokim poziomie rzędu dwudziestu kilku tysięcy nowych zachorowań dziennie.