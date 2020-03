Koronawirus. Szef Orlenu: paliwa nie zabraknie, Kubicy nie przestaniemy sponsorować

Paliwa w Polsce, przynajmniej na stacjach Orlenu, nie zabraknie - zapewnia prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w rozmowie z RMF FM. - Wszystkie stacje benzynowe działają, pracują prawidłowo. Jest to nie tylko praca, ale generalnie zabezpieczenie bezpieczeństwa paliwowego - powiedział.

- Na naszych stacjach zawsze będzie benzyna. Zabezpieczane są źródła dostaw, taki koncern jak Orlen musi działać i działa w każdych warunkach - dodał Obajtek. Podkreślił też, że pracownicy stacji stają na wysokości zadania, by obsługiwać klientów.

Był też pytany o cenę paliw w kontekście rekordowo niskich cen za baryłkę ropy na rynkach finansowych. Jak podkreślił, cena baryłki jest ważna, ale Polska płaci w dolarach. Dla porównania, podczas poprzedniego kryzysu baryłka była wyceniana po 40 dol., ale dolar był wart 2 zł. Teraz baryłka jest po 23 dol., ale za dolara płacimy 4,20 zł.

Obejrzyj: Polskę czeka kryzys. Glapiński: podajemy gospodarce antybiotyk

- Zachęcamy, by ktoś, kto nie musi się poruszać, był w domu, ale wiele osób musi się poruszać, jak lekarze czy pielęgniarki, obniżamy ceny, by im to ułatwić - stwierdził. Jak dodał - Orlen jest związany z gospodarką, nie może więc "patrzeć tylko po krótkiej linii".

Płyn do dezynfekcji

Obajtek na antenie RMF FM został też zapytany o płyn dezynfekujący, który jest produkowany przez koncern. - W ciągu 10 dni uruchomiliśmy linie, które produkują bardzo duże ilości płynu. Już pod koniec tygodnia pojawią się płyny litrowe, może do dwóch tygodni pojawią się płyny półlitrowe - zadeklarował.

Robert Mazurek dopytywał, dlaczego 5 litrów tego samego płynu najpierw kosztowało 95 zł, a później 49. - Nie mamy doświadczenia w produkcji płynów wirusobójczych. Zrobiliśmy co można. Nie pozyskiwaliśmy wcześniej tych komponentów. Nie siedząc w tym biznesie mieliśmy wyższe ceny, teraz będąc w tym biznesie komponenty pozyskujemy taniej - odparł.

Co do wielkości pojemników powiedział, że dotąd Orlen skupiał się na płynach do spryskiwaczy, dlatego musiał znaleźć pojemniki o mniejszym litrażu, by móc wprowadzić je do sprzedaży.

- Orlen ustalił taką cenę, żeby była ona przyzwoita. Dziś jest to najtańsza cena na rynku. Częściowo na tym nie zarabiamy, to co dajemy do Agencji Rezerw Materiałowych - to nie zarabiamy. Przy sprzedaży detalicznej mamy bardzo niewielki zysk - stwierdził.

Czytaj także: Zakaz handlu w niedziele jednak zostaje

Orlen pomoże też w walce z koronawirusem. Prezes Obajtek powiedział, że spółka chce pozyskać milion masek, które wkrótce - do półtora tygodnia - mają trafić do Polski. - Produkujemy płyny dezynfekujące, rozdajemy żywność na granicy niemiecko-polskiej, działa również fundacja, która przeznaczy na ten cel 6 mln zł - dodał.

Na końcu rozmowy Obajtek zadeklarował, że mimo trudnych czasów Orlen nie zrezygnuje ze sponsorowania Roberta Kubicy. - Inwestowanie w sport to najlepsza forma robienia biznesu. Orlen nie zrezygnuje ze sponsorowania Kubicy, to inwestycja i budowanie marki. Co więcej, będziemy rozszerzali inwestowanie w sport - zapewnił.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Obejrzyj i dowiedz się, jak chronić się przed koronawirusem

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące