Koronawirus w Polsce rozprzestrzenia się wśród gości przyjęć weselnych

Jeżeli chodzi o Wielkopolskę, to tam 77 przypadków zakażenia pojawiło się po weselu w powiecie rawickim , gdzie bawiło się łącznie ok. 100 osób. "Wszystkie osoby zostały przebadane podczas drive-thru w Gostyniu i poddane leczeniu w warunkach izolacji domowej" - podaje Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

Przed możliwością zakażenia się na weselach wielokrotnie przestrzegali epidemiolodzy. - Nie zakaża się od osób objawowych. Tu się czepiam do wesel. Branża mnie za to znienawidzi. Na weselach wystarczy, że zjawi się osoba bezobjawowa i tak to się szerzy. Nie jest tak, że zakazi każdego, ale kogoś zarazi. Najczęściej są to osoby z chorobami współistniejącymi - powiedział prof. Krzysztof Simon w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski.