Koronawirus w Polsce. Śląsk bije rekordy zakażeń, choć... wcale nie ma najwięcej testów

595 nowych zakażeń w Polsce. Tylko jednego dnia, tylko we wtorek. To dotychczasowy rekord epidemii koronawirusa w naszym kraju. W tym samym czasie w dwukrotnie większych Niemczech liczba przypadków wyniosła 933. W Czechach z kolei w ciągu ostatniej doby pojawiło się zaledwie 53 chorych.

Oznacza to, że na każdy milion mieszkańców w tym województwie jest aż 951 zakażeń (na każdy tysiąc mieszkańców to niespełna jeden chory). Dla porównania, w województwie mazowieckim jest w tej chwili 2829 potwierdzonych infekcji. A to oznacza, że na każdy milion mieszkańców chorych jest 525 osób (na tysiąc mieszkańców to zaledwie 0,5 chorego).