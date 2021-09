Kościński: "Nasza gospodarka wypada jednak lepiej od gospodarki UE"

- Roczne tempo wzrostu PKB w UE zwiększyło się do 13,8 proc., a w strefie euro do 14,3 proc. Musimy jednak pamiętać, że tak wysokie dynamiki roczne PKB i jego składowych to m.in. efekt słabej bazy sprzed roku, kiedy pierwsza fala pandemii doprowadziła do załamania aktywności w europejskiej gospodarce - podkreślił minister.