Kraków ogranicza sprzedaż alkoholu w nocy. 89 sklepów przystąpiło do porozumienia

Pierwsze sklepy podpisały porozumienie z prezydentem Jackiem Majchrowskim 18 czerwca, obecnie jest ich w sumie 89 - informuje TVP Info. Są to placówki z różnych części miasta - zarówno z centrum, jak i na przykład Nowej Huty.

Większość z nich działa w ramach do sieci Kocyk, Quick Holding, Shake, Betmag, Na Zdrówko, Podwawelska Spółdzielnia Spożywców, Lewiatan Małopolska.

Właściciele, które przystąpiły do porozumienia, dostaną od miasta tytuł "Odpowiedzialnego sprzedawcy, którym mogą oznaczyć swoje sklepy.

Program Odpowiedzialnej Sprzedaży to drugie podejście Krakowa do ograniczenia handlu alkoholem w nocy. Wcześniej miasto próbowało wprowadzić odgórny zakaz, obowiązujący od godziny 22 do 6 rano w centrum i na Kazimierzu.