Kryzys w branży drzewnej. Rząd zwraca uwagę na napływ towarów z Ukrainy

Rossi 26 min. temu

Trochę to taki chaotyczny opis sytuacji,mieszanie wszystkiego ,nie mają gdzie sprzedać towaru bo po prostu jest kryzys w całej Europie a równocześnie chcą by nie ograniczać ścinki,a przecież już dziś lasy państwowe pomimo ograniczeń wycinek mają problem ze sprzedażą drewna, niestety leśnicy i firmy muszą przyjąć do wiadomości że ograniczeń będzie coraz więcej !takie czasy i presją społeczna jest tak duża że powrotu do tego co było już nie będzie!!